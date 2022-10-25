В Техасе цены на газ опустились ниже нуля
2022-10-25 23:40
По информации Bloomberg, в Западном Техасе цены на газ упали ниже нуля. Это произошло впервые с 2020 года.
Цена газа с поставкой 26 октября снизились до минус 2 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Неделей ранее то же количество газа стоило 5 долларов. Объем газа в США достиг рекордных показателей.
При этом американская газотранспортная системы не была готова к существенному увеличению добычи, поэтому сложился переизбыток газа. В результате производители платят покупателям.
Опубликовано: Светлана Репина
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