В Техасе цены на газ опустились ниже нуля

По информации Bloomberg, в Западном Техасе цены на газ упали ниже нуля. Это произошло впервые с 2020 года.

Цена газа с поставкой 26 октября снизились до минус 2 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Неделей ранее то же количество газа стоило 5 долларов. Объем газа в США достиг рекордных показателей.

При этом американская газотранспортная системы не была готова к существенному увеличению добычи, поэтому сложился переизбыток газа. В результате производители платят покупателям.