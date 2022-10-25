Россияне раскупили все золотые инвестиционные слитки в банках
2022-10-25 23:44
По информации издания «Ведомости», в российских банках не хватает золотых инвестиционных слитков.
Драгоценный металл пользуется высоким спросом среди россиян после отмены НДС.
Слитки сделаны из золота 999 пробы, которое не содержит примесей и не подходит для изготовления ювелирных изделий.
С 2022 года цены на золота снизились почти на треть. Сейчас 1 г стоит 3231,34 рубля, а в марте стоимость составляла7731 рубль.
Опубликовано: Светлана Репина
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