Риа Новости: коммерческого директора Ксении Собчак задержали в Москве

2022-10-25 23:47

По данным российского информационного агентства коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» задержали в Москве.

 РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщила о задержании в Москве коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак, «Осторожно Media» Кирилла Суханова.

В своем Telegram-канале Собчак подтвердила факт задержания Суханова.

"Суханов задержан в Москве", - говорится в публикации.

О возбуждении в отношении Кирилла Суханова уголовных дел или иные обстоятельства его задержания не уточняются.

Опубликовано: Максим Алексеев