Риа Новости: коммерческого директора Ксении Собчак задержали в Москве

Ford Model B 1932 передан Национальному музею американской истории

Редкий довоенный американский автомобиль хранился в одной семье с тех пор, как его купил Делберт МакКинни. Теперь он будет храниться в музее в Вашингтоне, округ Колумбия.

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