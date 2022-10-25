Риа Новости: коммерческого директора Ксении Собчак задержали в Москве
2022-10-25 23:47
По данным российского информационного агентства коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» задержали в Москве.
РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщила о задержании в Москве коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак, «Осторожно Media» Кирилла Суханова.
В своем Telegram-канале Собчак подтвердила факт задержания Суханова.
"Суханов задержан в Москве", - говорится в публикации.
О возбуждении в отношении Кирилла Суханова уголовных дел или иные обстоятельства его задержания не уточняются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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