Огородники рассказали о правильной обрезке крыжовника осенью

Обрезка крыжовника – важный момент в уходе за этой культурой. Ведь если регулярно не обрезать этот кустарник, то очень быстро куст крыжовника превратится в непролазный колючий шар, в котором очень трудно будет собирать ягоды.

Время осенней обрезки:

Обрезку кустарников, в том числе крыжовника можно начинать после окончания сбора урожая и проводить до поздней осени. Хороший вариант – обрезать после листопада – тогда хорошо видно, какие ветки следует удалить. Но важно закончить обрезку до наступления устойчивых морозов.

Обрезка крыжовника способствует прореживанию чересчур загущенного куста, улучшает доступ воздуха и света к внутренним побегам, снижает риск заболеваний и поражения вредителями, увеличивает урожай и размеры ягод, упрощает их сбор.

Секатором будем удалять веточки тонкие и побеги средней толщины, в более толстые (старые) вырежем сучкорезом.

Не забываем перед обрезкой обработать инструменты – самое простое это протереть их перекисью водорода или хлоргексидином.

Обрезка:

Начинаем с санитарной обрезки – сначала удаляем сухие и поломанные, слабые, тонкие и кривые веточки; побеги, на которых имеются признаки болезни и следы поражения вредителями. Также обязательно вырезаем побеги, расположенные очень низко или даже лежащие на земле; удаляем ветки, растущие в центр куста и те, которые перекрещиваются и трутся друг об друга.

Ветки, растущие горизонтально или направленные вниз, следует обрезать до почки, которая смотрит вертикально вверх.

Далее проводим омолаживающую обрезку. У крыжовника каждая ветка дает хороший урожай в течение 10 лет, после чего ее урожайность снижается. Куст такого возраста уже считается старым, у него не только стареют ветки, но и корневая система не развивается.

При омолаживающей обрезке и росте новых веток, начинает расти и корневая система. Поэтому у старого куста нужно удалить все ветки в возрасте 7-8 лет.