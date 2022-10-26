Качиньский: «США могут раздавить Германию одним пальцем»

Глава польской партии «Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что США могут «раздавить Германию одним пальцем», хотя раньше это была мировая держава.

Политик уточнил, что многие и сейчас переоценивают Германию, хотя она сейчас далека от прежнего статуса мировой державы.

При этом Качиньский подчеркнул, что Германия пытается использовать Польшу, чтобы показаться более значимой.

Он также призвал поляков избавиться от «микромании».