Полезные свойства клюквы для вашего здоровья

Ярко-красные ягоды клюквы собирают в сентябре, а покупать их можно до самой поздней весны.

Помогает при бактериальных инфекциях:

Практически все ягоды богаты антиоксидантами полифенолами, которые обладают антибактериальными свойствами. Но только клюква содержит проантоцианидины – полифенолы особого типа, которые по своим свойствам почти так же эффективны, как антибиотики.

И особенно они хороши для предотвращения и лечения инфекций мочеполовых путей, к которым женщины расположены намного больше мужчин. Результаты крупного исследования подтвердили: женщины, которые в течение полугода ежедневно выпивали стакан клюквенного морса, в итоге на 40% реже сталкивались с такими инфекциями.

Уменьшает воспалительный процесс:

Воспалительные процессы, которые могут незаметно развиваться в нашем теле в течение длительного времени, в итоге способны спровоцировать развитие таких опасных болезней, как артрит, болезнь Альцгеймера или болезни сердца. Полифенолы, которыми богата клюква, помогает уменьшить эти процессы.

Полифенолы взаимодействуют с другими биологически активными соединениями клюквы, подавляя клетки, которые стимулируют воспаление в нашем организме, и укрепляют нашу иммунную систему. Единственное, о чем просят врачи: добавляйтесь в клюквенный сок или морс как можно меньше сахара!

Уменьшает риск рака:

Клюква богата пищевыми волокнами, которые помогают снизить риск развития рака кишечника. Пищевые волокна создают объем в вашем желудке, ускоряя тем самым перемещение отходов через толстую кишку, а также помогают производить бутират – вещество, которое подавляет рост опухолей в толстой и прямой кишке.

Одна чашка свежей клюквы обеспечивает почти 20 процентов рекомендуемого дневного количества клетчатки и является отличным источником витамина С и флавоноидов, которые помогают предотвратить образование канцерогенов.

Помогает здоровью желудка:

Гастрит, язва и даже рак желудка – риск этих заболеваний также помогает уменьшить клюква. Дело в том, что опасные бактерии, которые вызывают раздражение слизистой оболочки желудка, также поддаются влиянию полезных клюквенных антиоксидантов.

Более того, полифенолы клюквы даже помогли изменить к лучшему микробиом кишечника мышей. Ученые кормили мышей на диете с высоким содержанием жиров и сахара экстрактом клюквы в течение восьми недель. Экстракт не только снизил уровень глюкозы и чувствительность к инсулину, но и увеличил количество полезных бактерий в желудке.