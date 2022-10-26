Правительство Армении запретило въезд в страну главреду RT Симоньян

Власти Армении запретили Маргарите Симоньян въезжать на территорию своего государства.

Ночью 26 октября главный редактор российского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ей и её другу запретили въезд на территорию Армении.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", - написала Симоньян в своём Telegram-канале.

При этом Маргарита Симоньян призналась, что не обладает информацией о том, почему власти Армении запретили ей приезжать в данное государство.