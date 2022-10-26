Полезные свойства граната, о которых вы точно не знали
Гранат – один из самых «здоровых» плодов на земле. Эти фрукты содержат ряд уникальных соединений, которых нет ни в какой другой пище растительного происхождения.
Гранат содержит много клетчатки:
В одной половине чашки гранатовых зерен содержится 15% суточной нормы клетчатки для взрослого человека. Пользу клетчатки сложно переоценить: она дарит долгое чувство сытости без тяжести в животе, улучшает перистальтику и помогает избежать скачков сахара.
Гранат богат витамином С:
Полчашки граната — 10% суточной нормы витамина С. Он сам по себе является антиоксидантом, а еще стимулирует белковый обмен, при котором организм получает из пищи полезные вещества для обновления и восстановления.
Витамин С стимулирует синтез коллагена, который влияет на здоровье суставов и связок и отвечает за молодость кожи. А еще витамин С, содержащийся в гранате, стимулирует производство нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин, и помогает работе иммунитета.
Гранат богат калием:
Без калия не получится накачать мышцы, выучить новый язык или сходить на свидание — и в этом есть только малая доля преувеличения, ведь калий помогает работе нервной системы, регулирует сердечный ритм и делает мышцы эластичными.
Один стакан гранатового сока закрывает 1/7 суточной потребности организма в калии; в цельных гранатовых зернах пользы еще больше.
Гранат уменьшает воспаление:
С хронического воспаления начинаются многие болезни сердца; оно может быть предвестником диабета. Но гранатовый сок, если его пить каждое утро, постепенно уменьшает маркеры воспаления.
Впрочем, одного гранатового сока, конечно, будет недостаточно: если вы столкнулись с хроническим воспалением, стоит скорректировать свою диету, ограничить употребление алкоголя и добавить больше физической нагрузки.
Гранат укрепляет сердечную мышцу:
Исследование показало, что даже один стакан гранатового сока значительно снижает частоту возникновения, интенсивность и продолжительность болей в груди у пациентов с болезнями сердца. К тому же доказано, что полифенолы, которые содержатся в гранатах, полезны при борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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