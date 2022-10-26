Армия РФ начинает учения «Гром-2022» стратегических ядерных сил 26 октября
Российские войска приступают к проведению учений с испытанием ядерной триады, которые получили название "Гром-2022".
В среду, 26 октября, вооружённые силы России приступают к началу военных учений "Гром-2022", в рамках которого российские войска проведут испытания стратегических ядерных сил сдерживания.
Пресс-релиз Минобороны РФ гласит, что в рамках программы "Гром-2022" Россия проведёт пуск пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк, а также пуск крылатых ракет и ракет с подводных лодок в Кольском полуострове по полигону Кура в районе Камчатки.
Вместе с тем в пресс-службе американского Пентагона отметили, что правительство России заблаговременно предупредило Вашингтон о предстоящих учениях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
Саудовский принц Мохаммед бин Салман издевался над Байденом наедине, сомневаясь в его психическом здоровье
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Неонацисты прославляют Канье Уэста и называют его величайшим со времен Адольфа Гитлера
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление