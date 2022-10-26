Армия РФ начинает учения «Гром-2022» стратегических ядерных сил 26 октября

Российские войска приступают к проведению учений с испытанием ядерной триады, которые получили название "Гром-2022".

В среду, 26 октября, вооружённые силы России приступают к началу военных учений "Гром-2022", в рамках которого российские войска проведут испытания стратегических ядерных сил сдерживания.

Пресс-релиз Минобороны РФ гласит, что в рамках программы "Гром-2022" Россия проведёт пуск пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк, а также пуск крылатых ракет и ракет с подводных лодок в Кольском полуострове по полигону Кура в районе Камчатки.

Вместе с тем в пресс-службе американского Пентагона отметили, что правительство России заблаговременно предупредило Вашингтон о предстоящих учениях.