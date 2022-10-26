Американские конгрессмены отозвали письмо Байдену о переговорах с Россией
2022-10-26 00:33
Группа американских конгрессменов отозвала свое письмо президенту Джо Байдену, в котором призывала к ведению переговоров с Россией.
Представитель демократов от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что это обращение было составлено несколько месяцев назад.
Она также уточнила, что письмо было направлено президенту без одобрения и взяла на себя ответственность за это, поскольку является руководителем группы.
Джаяпал подчеркнула, что письмо не имеет ничего общего с недавними обещаниями республиканцев прекратить помощь Украине, если они придут к власти.
Опубликовано: Светлана Репина
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