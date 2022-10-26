Американские конгрессмены отозвали письмо Байдену о переговорах с Россией

Группа американских конгрессменов отозвала свое письмо президенту Джо Байдену, в котором призывала к ведению переговоров с Россией.

Представитель демократов от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что это обращение было составлено несколько месяцев назад.

Она также уточнила, что письмо было направлено президенту без одобрения и взяла на себя ответственность за это, поскольку является руководителем группы.

Джаяпал подчеркнула, что письмо не имеет ничего общего с недавними обещаниями республиканцев прекратить помощь Украине, если они придут к власти.