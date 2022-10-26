Маргарита Симонян пожаловалась на запрет на въезд в Армению
2022-10-26 00:41
Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что ей запретили въезд в Армению.
Она также уточнила, что аналогичная мера принята в отношении Константина Затулина. По ее словам, он много лет «яростно поддерживал Армению».
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Затулин был объявлен персоной нон-грата в Армении.
Оппозиционная фракция в армянском парламенте «Альянс Армении» из-за этого обвинила власти страны в подрыве отношений с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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