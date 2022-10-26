Некоторые британские политики сомневаются, что Риши Сунак продержится столько, сколько Лиз Трасс

Некоторые депутаты Консервативной партии Великобритании предсказывают, что новый премьер-министр Риши Сунак вряд ли сможет продержаться на свое посту так же долго, как Лиз Трасс.

Сторонники Бориса Джонсона недовольны его отказом от участия в выборах. Но даже они признают, что возвращение Джонсона сделало бы партию неуправляемой.

Между тем Сунак представляет собой, возможно, последний шанс консерваторов остаться у власти.

Но депутаты полагают, что если команда Сунака поведет себя, как команда Трасс, через полгода или ранее он повторит ее судьбу.