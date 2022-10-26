Диетологи рассказали, как действует зеленый чай на вес
Сам по себе он не сжигает лишние килограммы, а помогает двигаться в нужном направлении и немного ускоряет похудение.
Если говорить о конкретных цифрах, то любители зеленого чая в среднем теряли на 600 граммов больше, чем те, кто пил воду. Полезен даже декаф.
Другое исследование показало, что те, кто правильно питался и занимался спортом три часа в неделю, а также принимал напиток с полезными компонентами зеленого чая — катехинами, потеряли больше абдоминального жира (область живота), чем те, кто катехины не получал.
Почему зелёный чай может сработать?
Вероятно, катехины мешают перевариванию и откладыванию в организме углеводов, считают ученые. Кроме того, зеленый чай оказывает влияние на микрофлору кишечника, и эти изменения помогают терять вес. Но зеленый чай знаменит не только этим эффектом. Есть данные о том, что он помогает в профилактике некоторых видов рака, полезен для сердца и иммунитета.
Как правильно пить зелёный чай для похудения?
Чтобы его полезное влияние было максимальным, пейте зеленый чай без сахара, убедитесь, что он не противоречит принимаемым медикаментам, и не надейтесь, что одна чашка в день излечит вас сразу от всего.
Опубликовано: Ангелина Крент
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