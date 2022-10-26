Мужчина 321 день изображал мертвеца в TikTok и попал в сериал C.S.I.

Джош Нелли из Кентукки получил приглашение в популярный сериал C.S.I., поскольку режиссеру понравилось, как он изображал мертвеца в TikTok.

В течение прошлого года 42-летний Джош ежедневно снимал видео в разных местах, изображая мертвого человека.

Он создал более 350 таких постов. По его словам, лежать – значительно проще, чем говорить на камеру.

Когда он приехал в Голливуд на съемки сериала, продюсеры взяли его с собой на Аллею славы, где он тоже изобразил мертвого.