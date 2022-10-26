Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют в фильме Павла Павликовского «Остров»
2022-10-26 01:21
Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в следующем полнометражном фильме Павла Павликовского, который предварительно называется «Остров».
Фильм основан на реальной истории и рассказывает об американской паре, которая отворачивается от цивилизации, чтобы построить уединенный рай на необитаемом острове, где они решают жить за счет земли.
Но с раем возникают проблемы, когда европейская графиня узнает об их планах и прибывает со своими двумя любовниками, планируя захватить остров и построить роскошный отель.
Феникс и Мара — пара, ранее они появлялись вместе в «Марии Магдалине». Феникс также получил «Оскар» за «Джокера» и собирается повторить эту роль в «Джокере: Folie à Deux».
Опубликовано: Светлана Репина
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