Диетологи назвали лучшие травы и добавки для снижения уровня сахара в крови

Нормальный уровень сахара в крови – обязательное условие сохранения здоровья. Поддерживать показатель помогает пажитник, который содержит растворимую клетчатку.

Такое же действие оказывает джимнема, которая замедляет всасывание сахара из кишечника, повышает содержание инсулина в организме.

Корица снижает не только уровень сахара в крови, но и концентрацию вредного холестерина, повышает чувствительность к инсулину.

Зеленый чай способствует снижению уровня глюкозы, если его пить натощак. В нем содержится антиоксидант катехин, замедляющий повышение уровня сахара после еды.