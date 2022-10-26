Диетологи назвали лучшие травы и добавки для снижения уровня сахара в крови
2022-10-26 01:57
Нормальный уровень сахара в крови – обязательное условие сохранения здоровья. Поддерживать показатель помогает пажитник, который содержит растворимую клетчатку.
Такое же действие оказывает джимнема, которая замедляет всасывание сахара из кишечника, повышает содержание инсулина в организме.
Корица снижает не только уровень сахара в крови, но и концентрацию вредного холестерина, повышает чувствительность к инсулину.
Зеленый чай способствует снижению уровня глюкозы, если его пить натощак. В нем содержится антиоксидант катехин, замедляющий повышение уровня сахара после еды.
Опубликовано: Светлана Репина
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