Сальма Хайек вспоминает «Фриду» - фильм, который никто не хотел снимать
2022-10-26 02:07
Сальма Хайек потратила восемь лет на работу над биографическим фильмом 2002 года о знаменитой мексиканской художнице Фриде Кало, который вышел в кинотеатрах 20 лет назад.
Актриса говорит, что это был фильм, который никто не хотел снимать. И она очень гордится тем, что сделала все сама.
Хайек также пришлось научиться рисовать. Хотя это произошло куда более естественно, чем она ожидала.
Настойчивость Хайек принесла огромные дивиденды. Она получила лучшие отзывы за свою карьеру за смелое, уверенное изображение Кало и номинацию на премию Оскар в придачу.
Опубликовано: Светлана Репина
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