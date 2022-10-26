FP: Иран и Саудовская Аравия поддерживают Россию, чтобы ослабить США
2022-10-26 02:19
В издании Foreign Policy опубликован материал, в котором объясняются причины поддержки России со стороны Ирана и Саудовской Аравии.
Авторы текста Элли Геранмайех и Чинция Бьянко утверждают, что главной целью этих действий является ослабление позиции США на Ближнем Востоке.
Несмотря на соперничество во многих сферах, Иран и Саудовская Аравия объединились, чтобы поддержать Россию и повлиять на США.
Одновременно Тегеран и Эр-Рияд демонстрируют свое желание проводить политику, независимую от Запада.
Опубликовано: Светлана Репина
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FP: Иран и Саудовская Аравия поддерживают Россию, чтобы ослабить США
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