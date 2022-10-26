В России увидели подтверждение опасений о «грязной бомбе» в действиях США
2022-10-26 02:29
Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что выступление американского представителя подтверждает опасения по поводу «грязной бомбы».
Воронцов сказал, что после использования такой бомбы Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия.
Это позволит реализовать планы по изоляции РФ в международном сообществе.
Воронцов напомнил, что у российской стороны есть достоверная информация, что Киев планирует провокацию с использованием «грязной бомбы».
Опубликовано: Светлана Репина
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