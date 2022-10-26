Пугачева решила использовать свой замок в деревне Грязь как дачу
2022-10-26 02:56
Алла Пугачева больше не ищет покупателя на свой замок в деревне Грязь. Она решила оставить эту недвижимость себе.
Пока за замком присматривает Кристина Орбакайте. Ей помогает штат прислуги, который много лет работает у Пугачевой.
Примадонна собирается приезжать в замок, как на дачу, когда у нее появится такая возможность.
Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин попытались продать свой замок за 1 млрд рублей, но не нашли покупателя.
Опубликовано: Светлана Репина
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