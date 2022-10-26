Брайан Джонс из AC/DC рассказал о телефонном звонке, который изменил его жизнь

2022-10-26 03:07

Брайан Джонс играл в группе Geordie, которая была достаточно популярной в Великобритании в 1970-х годах.

Но потом группа распалась, и ему пришлось работать установщиком стекол. Однажды в 1980 году зазвонил телефон, и женщина с ужасным акцентом предложила ему приехать в Лондон на прослушивание.

Брайан сначала не собирался ехать, поскольку женщина даже не назвала группу. Но потом оказался в Лондоне по делам и решил побывать на прослушивании.  

Джонс был потрясен, когда понял, что проходит прослушивание в AC/DC.  И ему предстояло стать частью культовой группы.

Опубликовано: Светлана Репина