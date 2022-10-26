Загадочный китайский космолет неожиданно меняет орбиту
2022-10-26 03:15
Китайский экспериментальный космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань в августе.
23 октября он запустил свои двигатели, чтобы подняться на более высокую и более круговую орбиту по не совсем ясным причинам.
Космолет представляет собой гибрид самолета и космического корабля, который стартует в космос на борту традиционной вертикальной ракеты.
Работая как обычный самолет в атмосфере Земли, многоразовый аппарат ведет себя как космический корабль в космосе, позволяя многоразовому кораблю выполнять миссии в космосе, а затем возвращаться на поверхность, где он выполняет горизонтальную посадку, как самолет.
Опубликовано: Светлана Репина
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