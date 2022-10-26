В Польше задумались о строительстве забора на границе с Калининградом

Генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил, что Варшава подозревает, что Россия планирует помочь африканским и азиатским мигрантам пересечь границу на следующей неделе.

В связи с этим Польша обдумывает возможность строительства забора на границе с Калининградом.

В условиях обострения напряженности из-за войны на Украине Польша опасается повторения кризиса 2021 года, когда тысячи мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытались пересечь границу Беларуси.

Российские СМИ сообщают, что Калининград открыл свое небо для рейсов с Ближнего Востока и Азии, чтобы привлечь больше авиакомпаний и туристов.