Экс-президент Молдовы предупреждает: власти могут в любой момент ввести в страну войска НАТО

2022-10-26 03:32

Бывший президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что нынешнее руководство страны в любой момент может ввести войска НАТО.

Додон напомнил, что Конституционным судом Молдовы было принято постановление, обесценивающее нейтральный статус.

В частности, документ допускает интервенцию внешних сил для обеспечения безопасности. 

При этом экс-президент отметил, что такие действия вызовут недовольство у населения. 

Опубликовано: Светлана Репина