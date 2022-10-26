Экс-президент Молдовы предупреждает: власти могут в любой момент ввести в страну войска НАТО
2022-10-26 03:32
Бывший президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что нынешнее руководство страны в любой момент может ввести войска НАТО.
Додон напомнил, что Конституционным судом Молдовы было принято постановление, обесценивающее нейтральный статус.
В частности, документ допускает интервенцию внешних сил для обеспечения безопасности.
При этом экс-президент отметил, что такие действия вызовут недовольство у населения.
Опубликовано: Светлана Репина
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