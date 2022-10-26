В Совбезе России предлагают «десатанизировать» Украину
2022-10-26 03:37
Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов в интервью «АиФ» призвал провести «десатанизацию» Украины в рамках спецоперации.
По его словам, необходимость этот уже стала очевидной. Он отметил, что еще с 1990-х годов в Украине росло количество приверженцев религиозных сект.
В 2014 году со сменой власти ситуация усугубилась, целью стал запрет настоящих ценностей православия, иудизма, ислама.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о необходимости «дешайтанизации» Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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