Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов в интервью «АиФ» призвал провести «десатанизацию» Украины в рамках спецоперации.

По его словам, необходимость этот уже стала очевидной. Он отметил, что еще с 1990-х годов в Украине росло количество приверженцев религиозных сект.

В 2014 году со сменой власти ситуация усугубилась, целью стал запрет настоящих ценностей православия, иудизма, ислама.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о необходимости «дешайтанизации» Украины.