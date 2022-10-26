Жителей Германии возмутило фото президента страны из украинского бомбоубежища
2022-10-26 03:43
В аккаунте немецкого телеканала Tagesschau в Twitter началось обсуждение фотографий президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украинском бомбоубежище.
Пользователи считают, что в этой поездке слишком много совпадений. Например, воздушная тревога была объявлена сразу после прибытия президента ФРГ в Черниговскую область.
Около часа Штайнмайер провел в бомбоубежище, Tagesschau опубликовал фото.
Некоторые пользователи отметили, что каждый раз, когда на Украину приезжает кто-то из Западных стран, включается воздушная тревога.
Сам Штайнмайер заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь и поддержку Германии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Жителей Германии возмутило фото президента страны из украинского бомбоубежища
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