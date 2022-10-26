Жителей Германии возмутило фото президента страны из украинского бомбоубежища

В аккаунте немецкого телеканала Tagesschau в Twitter началось обсуждение фотографий президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украинском бомбоубежище.

Пользователи считают, что в этой поездке слишком много совпадений. Например, воздушная тревога была объявлена сразу после прибытия президента ФРГ в Черниговскую область.

Около часа Штайнмайер провел в бомбоубежище, Tagesschau опубликовал фото.

Некоторые пользователи отметили, что каждый раз, когда на Украину приезжает кто-то из Западных стран, включается воздушная тревога.

Сам Штайнмайер заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую помощь и поддержку Германии.