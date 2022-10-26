Риши Сунак и его жена богаче короля Карла III

По данным Sunday Times Rich List, обще состояние Риши Сунак и его жены составляет 730 млн фунтов стерлингов (800 млн долларов).

По сообщениям The Guardian, их личное состояние вдвое больше, чем у короля Карла III и его королевы-супруги Камиллы, которое, по оценкам, составляет около 350 млн фунтов стерлингов .

Жена Сунака Акшата Мурти является дочерью индийского предпринимателя Н. Р. Нараяны Мурти. В 1981 году он стал соучредителем технологического гиганта Infosys, компании, сыгравшей ведущую роль в начале ИТ-революции в Индии.

В настоящее время рыночная капитализация Infosys составляет около 75 миллиардов долларов, а состояние самого Мерти, по данным Forbes, составляет 4,5 миллиарда долларов . Его дочери принадлежит 0,93% акций компании, что вносит значительный вклад в общее состояние Сунака и Мурти.