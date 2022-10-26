В иранских беспилотниках Mohajer-6 нашли импортные компоненты

Иранский разведывательный беспилотник Mohajer-6 оснащен авиационным двигателем производства австрийской компании Rotax.

В сбитых БПЛА обнаружены также южнокорейские и малазийские микросхемы, американские, китайские и японские детали.

Ранее в беспилотнике-камикадзе Shahed-136 были обнаружены микропроцессоры из Южной Кореи и Малайзии, закупленные в нарушение санкций.

Rotax подтвердила, что двигатель от беспилотника был одним из ее двигателей, и объявила о начале собственного расследования, поскольку представители компании не уполномочивали и не давали никаких разрешений своим дистрибьюторам на поставку военных БПЛА производителям в Иране.

