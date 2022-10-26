Исследователи нашли возможную замену редкоземельным элементам в магнитах
2022-10-26 04:18
Команда из Кембриджского университета и коллеги из Австрии нашли новый способ получения тетратенита, возможной замены редкоземельных магнитов.
Исследователи обнаружили, что можно производить тетратенит, сплав железа и никеля, в больших масштабах, добавляя обычный элемент фосфор.
Линдси Грир с Кембриджского факультета материаловедения и металлургии, которая руководила исследованием, отмечает, что залежи редкоземельных элементов существуют не только в Китае.
Но нужно извлечь огромное количество материала, чтобы получить небольшое количество редкоземельных элементов.
Опубликовано: Светлана Репина
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