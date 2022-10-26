Новый инструмент НАСА помогает обнаруживать «сверхизлучатели» метана из космоса

Ученые надеются, что это позволит ограничить выбросы этого мощного парникового газа, обычно связанного с ископаемым топливом, переработкой отходов или даже сельским хозяйством.

Совершенно новая миссия НАСА обнаружила десятки «суперизлучателей» метана из космоса, и ученые надеются, что этот подвиг поможет обуздать выбросы мощного парникового газа. Эти «суперизлучатели», как правило, связаны с ископаемым топливом, переработкой отходов или даже с сельским хозяйством.

Запущенная в космос в июле и развернутая на Международной космической станции, миссия, получившая название EMIT, изначально предназначалась для наблюдения за тем, как движение минеральной пыли влияет на климат.

Но этот инструмент также оказался полезным для другой важной задачи: он наблюдал более 50 «суперизлучателей» в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и на юго-западе США, сообщило НАСА во вторник, 25 октября.

Эта возможность «не только поможет ученым лучше определить, откуда происходят утечки метана, но и поможет понять, как мы можем быстро с ними справиться», — сказал глава НАСА Билл Нельсон.

Некоторые из обнаруженных шлейфов «являются одними из самых больших из когда-либо виденных», говорится в заявлении Эндрю Торпа из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

«То, что мы нашли за такое короткое время, уже превосходит все, что можно было себе представить», - отмечает источник.

EMIT является «первым из нового класса спектрографов, предназначенных для наблюдения за Землей», отмечает НАСА, хотя методы спутникового обнаружения утечек метана уже получили значительное развитие в последние годы.

Метан ответственен примерно за 30% глобального потепления. Хотя он остается в атмосфере намного меньше, чем CO2, его способность согревать в 80 раз выше за 20-летний период. Поэтому сокращение выбросов метана имеет решающее значение для достижения целей Парижского соглашения по климату.