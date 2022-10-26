Российские войска получили новейшие электрические торпеды
2022-10-26 08:52
В Вооруженные силы Российской Федерации начали поступать новейшие электрические торпеды.
Российские войска продолжают получать новейшие виды вооружения в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
ТАСС сообщает, что Вооруженные силы страны получили новейшие электрические торпеды. Об этом рассказал источнику Дмитрий Бензорук
"Первая серийная партия новых электрических торпед поставлена ВМФ РФ, сообщил нам заместитель генерального директора АО "ГНПП "Регион" Дмитрий Бензорук", - передает ТАСС.
Напомним, что ранее Россия испытала ракеты "Посейдон". Сообщалось, что они могут вызывать огромные цунами.
Опубликовано: Николай Скира
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