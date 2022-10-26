Власти пяти областей Украины сообщили о воздушной тревоге

2022-10-26 09:11

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины в связи с повышенной опасностью атаки со стороны России.

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины: Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Кировоградской в связи с повышенной опасностью атаки со стороны России, сообщили региональные власти.

"По всей области воздушная тревога!" - говорится в публикации Telegram-канала Виталия Кима. 

Ранее о воздушной тревоги сообщали власти Полтавской области.

Опубликовано: Максим Алексеев