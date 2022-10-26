Власти пяти областей Украины сообщили о воздушной тревоге
2022-10-26 09:11
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины в связи с повышенной опасностью атаки со стороны России.
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины: Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Кировоградской в связи с повышенной опасностью атаки со стороны России, сообщили региональные власти.
"По всей области воздушная тревога!" - говорится в публикации Telegram-канала Виталия Кима.
Ранее о воздушной тревоги сообщали власти Полтавской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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