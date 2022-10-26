Лимаренко: слова Зеленского о принадлежности Курил говорят о желании развалить Россию

Лимаренко: слова Зеленского о принадлежности Курил говорят о его желании развалить Россию.

26 октября РИА Новости сообщили, что Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем tejegram-канале написал, что он считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию.

Лимаренко написал, что такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас Россия сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей.

Ранее сообщалось, что первый парламентский саммит "Крымской платформы" прошел в Загребе, на котором Владимир Зеленский выступая по видеосвязи предложил распространить формат саммита на Абхазию,Приднестровье и Курильские острова.