Умер звезда сериала «Секретные материалы» актер Майкл Копса

Причиной ухода стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Об этом в соцсетях сообщила бывшая жена звезды Люсия Франджионе.

Популярный канадский актер Майкл Копса, известный по таким сериалам, как "Горец", "Секретные материалы", "Тайны Смолвиля", "Фантастическая четверка", умер в возрасте 66-ти лет.

Причиной ухода стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Об этом в соцсетях написала бывшая жена звезды Люсия Франджионе, сообщает Рамблер.

"Великий Майкл Копса, дорогой друг и отец моего ребенка Норы, умер опухоли головного мозга, — написала Люсия. — Он был невероятным артистом театра и кино, актером озвучивания, музыкантом, художником. Но самое главное, что он был любящим и щедрым отцом".

Копса играл в основном жанровых телесериалах, снятых в Ванкувере либо Торонто. В списке его ролей - генерал Керриган в "Звездных вратах: SG-1".

Копса родом из Торонто, он 4 года учился театральному мастерству в Театральной школе Circle in the Square Нью-Йорка, затем получил степень в области искусства и науки в университете Торонто. Дебютировал в фильме "Время" в 1986 году, снятом режиссером Эриком Вайнталем.