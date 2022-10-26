Умер звезда сериала «Секретные материалы» актер Майкл Копса
Причиной ухода стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Об этом в соцсетях сообщила бывшая жена звезды Люсия Франджионе.
Популярный канадский актер Майкл Копса, известный по таким сериалам, как "Горец", "Секретные материалы", "Тайны Смолвиля", "Фантастическая четверка", умер в возрасте 66-ти лет.
Причиной ухода стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Об этом в соцсетях написала бывшая жена звезды Люсия Франджионе, сообщает Рамблер.
"Великий Майкл Копса, дорогой друг и отец моего ребенка Норы, умер опухоли головного мозга, — написала Люсия. — Он был невероятным артистом театра и кино, актером озвучивания, музыкантом, художником. Но самое главное, что он был любящим и щедрым отцом".
Копса играл в основном жанровых телесериалах, снятых в Ванкувере либо Торонто. В списке его ролей - генерал Керриган в "Звездных вратах: SG-1".
Копса родом из Торонто, он 4 года учился театральному мастерству в Театральной школе Circle in the Square Нью-Йорка, затем получил степень в области искусства и науки в университете Торонто. Дебютировал в фильме "Время" в 1986 году, снятом режиссером Эриком Вайнталем.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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