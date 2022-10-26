Игорь Додон предупредил, что Кишинев готов ввести войска НАТО в страну

Экс-президент Молдовы отмечает, что правительство может использовать помощь Конституционного суда и разрешить ввод войск НАТО в любое время, заявив об агрессии, передает РИА Новости в среду, 26 октября.

«В 2016—2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.

Обращения в КС будет достаточно, отмечает Додон, чтобы запустить такой сценарий. Другие процедуры не пройдут, потому, что у партии власти не хватит сторонников в парламенте для изменения законодательства.

По мнению Додона, народ Молдовы будет против интервенции, но если сегодняшние протестные настроения перерастут в общенациональный протест, то ввод контингента натовских силовиков, к примеру, из Румынии, позволит удержать власть.