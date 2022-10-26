Игорь Додон предупредил, что Кишинев готов ввести войска НАТО в страну
Экс-президент Молдовы отмечает, что правительство может использовать помощь Конституционного суда и разрешить ввод войск НАТО в любое время, заявив об агрессии, передает РИА Новости в среду, 26 октября.
«В 2016—2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.
Обращения в КС будет достаточно, отмечает Додон, чтобы запустить такой сценарий. Другие процедуры не пройдут, потому, что у партии власти не хватит сторонников в парламенте для изменения законодательства.
По мнению Додона, народ Молдовы будет против интервенции, но если сегодняшние протестные настроения перерастут в общенациональный протест, то ввод контингента натовских силовиков, к примеру, из Румынии, позволит удержать власть.
Опубликовано: Тарас Медведев
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