Опытные дачники подсказали лайфхак, который позволит быстро повысить плодородие огорода

Обычно компост и удобрения на грядки вносят весной, но осенью тоже можно принять совсем несложные меры, которые улучшат качество грунта.

Питательный грунт - главный залог хорошего урожая. Внесение удобрений - довольно трудоемкая работа, которая к тому же требует большой точности и аккуратности.

Но есть способ все упростить. Каким образом? Не вычищать накопившуюся за сезон ботву растений, как это делает обычно большинство дачников.

Вместо этого выкопать на штык лопаты траншеи на грядках, заполнить их органическими отходами, полить любым компостирующим препаратом, а затем засыпать землей.

Все - к весне отходы растений перегниют, и можно будет сразу же приступать к посадке.

В качестве компостирующих препаратов можно использовать «Байкал М1», «Ургану», «Тамиру», «Сияние». Или - обычную мочевину.