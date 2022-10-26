Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэродромах до 3 ноября

Режим ограничения на проведение полетов продлен в аэропортах южной и центральной частей России.

Росавиация ввела режим ограничения на проведение полетов продлен в 11 аэропортах южной и центральной частей Российской Федерации до 3 ноября.

"Режим ограничения на выполнение полетов продлен в 11 аэропортах юга и центральной частей России до 3 ноября", - сообщает ведомство.

Росавиация впервые ввела меры по ограничению полетов 24 февраля с началом проведения специальной военной операции в Украине.