Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэродромах до 3 ноября
2022-10-26 09:33
Режим ограничения на проведение полетов продлен в аэропортах южной и центральной частей России.
Росавиация ввела режим ограничения на проведение полетов продлен в 11 аэропортах южной и центральной частей Российской Федерации до 3 ноября.
"Режим ограничения на выполнение полетов продлен в 11 аэропортах юга и центральной частей России до 3 ноября", - сообщает ведомство.
Росавиация впервые ввела меры по ограничению полетов 24 февраля с началом проведения специальной военной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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