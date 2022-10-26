Глава Сахалина жестко ответил Зеленскому о принадлежности Курильских островов

Валерий Лимаренко эмоционально ответил Владимиру Зеленскому на его призывы признать Курильские острова частью Японии.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко эмоционально ответил Владимиру Зеленскому на его призывы признать Курильские острова частью Японии, временно оккупированной Россией.

"Риторика киевского режима отчетливо показывает его истинные намерения развалить нашу страну. Это очередное доказательство того, что наша страна сражается за правое дело", - сказал он.

Губернатор выразил убежденность в том, что Курилы были и будут оставаться частью России независимо от чьих-то пожеланий.