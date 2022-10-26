Байден отметил повешение уровня сотрудничества между США и Казахстаном
2022-10-26 09:46
Президент США поздравил лидера Казахстана с Днем Республики и отметил возрастающий уровень сотрудничества между двумя странами.
Глава Белого дома Джо Байден поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Днем Республики и отметил возрастающий уровень сотрудничества между двумя странами. Президент США заявил о стратегическом характере взаимодействия Вашингтона и Астаны.
"Наше обширное взаимодействие в области безопасности, экономики и энергетики свидетельствует о стратегическом характере партнерства", - говорится в поздравлении.
Национальны праздник Казахстана празднуется 25 октября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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