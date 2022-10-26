Байден отметил повешение уровня сотрудничества между США и Казахстаном

2022-10-26 09:46

Президент США поздравил лидера Казахстана с Днем Республики и отметил возрастающий уровень сотрудничества между двумя странами.

Глава Белого дома Джо Байден поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с Днем Республики и отметил возрастающий уровень сотрудничества между двумя странами. Президент США заявил о стратегическом характере взаимодействия Вашингтона и Астаны.

"Наше обширное взаимодействие в области безопасности, экономики и энергетики свидетельствует о стратегическом характере партнерства", - говорится в поздравлении.

Национальны праздник Казахстана празднуется 25 октября.

Опубликовано: Максим Алексеев