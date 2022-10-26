Politico: ВС РФ действуют слаженно после назначения Суровикина командующим СВО

Американская газета Politico утверждает, что назначение генерала Сергея Суровикина командующим спецоперацией в Украине пошло на пользу российским военным.

26 октября издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки Великобритании сообщило, что генерал армии России Сергей Суровикин начал добиваться тактических успехов в Украине после того, как стал командующим спецоперацией.

По данным британского разведчика, после назначения Суровикина на должность управляющего СВО российские солдаты стали действовать более слаженно в Украине.

Также журналисты Politico отметили, что Сергей Суровикин действительно зарекомендовал себя как талантливый военный начальник во время кампании в Сирии.