Politico: ВС РФ действуют слаженно после назначения Суровикина командующим СВО
2022-10-26 10:01
Американская газета Politico утверждает, что назначение генерала Сергея Суровикина командующим спецоперацией в Украине пошло на пользу российским военным.
26 октября издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки Великобритании сообщило, что генерал армии России Сергей Суровикин начал добиваться тактических успехов в Украине после того, как стал командующим спецоперацией.
По данным британского разведчика, после назначения Суровикина на должность управляющего СВО российские солдаты стали действовать более слаженно в Украине.
Также журналисты Politico отметили, что Сергей Суровикин действительно зарекомендовал себя как талантливый военный начальник во время кампании в Сирии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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