Politico: Запад отметил при Суровикине рост тактической слаженности ВС России

Иностранные СМИ сообщают, что Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине.

26 октября американское издание Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков сообщило, что Западные военные чиновники и аналитики отмечают признаки большей тактической слаженности среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине.

В источнике сообщается, что неназванный высокопоставленный офицер британской разведки заявил, что военная тактика Суровикина отмечается эффективностью - хотя и жесткой и это было хорошо доказано в Сирии.

Ранее сообщалось, что генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября, а до этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции.