Депутат Госдумы РФ Нина Останина предложила Константину Эрнсту уволить с Первого канала Жанну Бадоеву
Она задалась вопросом: как на главное федеральное телевидение вернулась в качестве ведущей гражданка Украины и Италии, выступающая против СВО.
Экс-жена украинского клипмейкера Алана Бадоева, который настроен против России, продолжает работать на Первом канале и вести передачу о путешествиях. Нина Останина, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, резко высказала свое мнение по этому поводу, сообщает СтарХит.
Нина Александровна отправила обращение главе Минкульта РФ Ольге Любимовой, а также гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, в котором предлагает убрать Жанну Бадоеву с занимаемой ею должности.
«Мне непонятно, как на главное федеральное телевидение вернулась в качестве ведущей гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, выступающая против специальной военной операции. Полагаю, таким персонам на ТВ не место и ее необходимо снять с эфира», - говорится в письме.
Останина подчеркнула, что многие телезрители не хотели бы видеть Бадоеву на своих экранах.
«Уважаемый Константин Львович, прошу Вас сообщить, каким образом с учетом современной государственной повестки меняется медиаплан телеканала, и учитывается ли в связи с этим мнение общественности», — отметила общественный деятель.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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