В Германии представят план по легализации марихуаны
Министр здравоохранения в среду представит план по легализации марихуаны. При себе будет разрешено иметь до 30 гр для собственного потребления.
Карл Лаутербах, представитель правящей партии социал-демократов (СДПГ), представит результаты исследования, согласно которым около 4 миллионов человек употребляют коноплю.
Данные свидетельствуют о наличии огромного черного рынка и организованной преступности, вовлеченной в эту торговлю.
Лаутербах хочет разрешить покупку и хранение до 30 гр каннабиса для личного потребления.
Также хочет легализовать производство, поставку и распространение каннабиса контролируемых государством.
На одного человека будет разрешено выращивать три растения.
Продажа будет осуществляться в специализированных магазинах и в аптеках.
В прошлом месяце министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП) заявил, что каннабис может быть легализован к 2023 году.
Федеральный комиссар по наркотикам в июле заявил, что сомнительно, что такой закон может быть принят до 2024 года.
Ожидается, что правящая партия представит законопроект в конце этого года или в начале следующего.
Конкретный законопроект будет подготовлен только после того, как ЕС не будет иметь юридических возражений против планируемой легализации. План, подробно изложенный в среду, все еще может кардинально измениться в ходе законодательного процесса.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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