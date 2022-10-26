В Германии представят план по легализации марихуаны

Министр здравоохранения в среду представит план по легализации марихуаны. При себе будет разрешено иметь до 30 гр для собственного потребления.

Карл Лаутербах, представитель правящей партии социал-демократов (СДПГ), представит результаты исследования, согласно которым около 4 миллионов человек употребляют коноплю.

Данные свидетельствуют о наличии огромного черного рынка и организованной преступности, вовлеченной в эту торговлю.

Лаутербах хочет разрешить покупку и хранение до 30 гр каннабиса для личного потребления.

Также хочет легализовать производство, поставку и распространение каннабиса контролируемых государством.

На одного человека будет разрешено выращивать три растения.

Продажа будет осуществляться в специализированных магазинах и в аптеках.

В прошлом месяце министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП) заявил, что каннабис может быть легализован к 2023 году.

Федеральный комиссар по наркотикам в июле заявил, что сомнительно, что такой закон может быть принят до 2024 года.

Ожидается, что правящая партия представит законопроект в конце этого года или в начале следующего.

Конкретный законопроект будет подготовлен только после того, как ЕС не будет иметь юридических возражений против планируемой легализации. План, подробно изложенный в среду, все еще может кардинально измениться в ходе законодательного процесса.