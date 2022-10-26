Mercedes уходит с рынков России, продав завод в Подмосковье дилеру «Автодом»
2022-10-26 10:10
Немецкий автоконцерн Mercedes объявил о намерениях полностью покинуть российские рынки, продав весь бизнес в РФ местным предпринимателям.
Утром среды информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что пресс-служба компании Mercedes объявила о продаже всего российского бизнеса местным физическим и юридическим лицам.
В пресс-релизе Mercedes утверждается, что концерн намеревается продать все свои доли в дочерних предприятиях в РФ местному автодилеру "Автодом".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность
Не приехал на похороны: Александр Малинин затаил обиду на отца на всю жизнь
Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
В ФРГ увеличилось количество заявлений об отказе от военной службы по убеждениям
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области