Mercedes уходит с рынков России, продав завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Немецкий автоконцерн Mercedes объявил о намерениях полностью покинуть российские рынки, продав весь бизнес в РФ местным предпринимателям.

Утром среды информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что пресс-служба компании Mercedes объявила о продаже всего российского бизнеса местным физическим и юридическим лицам.

В пресс-релизе Mercedes утверждается, что концерн намеревается продать все свои доли в дочерних предприятиях в РФ местному автодилеру "Автодом".