Издание Washington Post утверждает, что украинское правительство насторожилось после того, как группа конгрессменов-демократов направила письмо Джо Байдену о переговорах с Россией.

26 октября американская газета Washington Post сообщила, что накануне около тридцати конгрессменов-демократов отозвали ранее направленное Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры между Россией и США.

По данным Washington Post, администрация Киева и офис президента Украины Владимира Зеленского расценила это письмо как персональный сигнал Владимиру Путину о нежелании Конгресса поддерживать Киев.

Примечательно, что один из инициаторов данного письма также публично заявил, что после его преждевременной публикации некоторые стали думать, что американские демократы не хотят поддерживать Украину.