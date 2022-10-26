Washington Post: Киев расценил письмо конгрессменов Байдену как сигнал Путину
Издание Washington Post утверждает, что украинское правительство насторожилось после того, как группа конгрессменов-демократов направила письмо Джо Байдену о переговорах с Россией.
26 октября американская газета Washington Post сообщила, что накануне около тридцати конгрессменов-демократов отозвали ранее направленное Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры между Россией и США.
По данным Washington Post, администрация Киева и офис президента Украины Владимира Зеленского расценила это письмо как персональный сигнал Владимиру Путину о нежелании Конгресса поддерживать Киев.
Примечательно, что один из инициаторов данного письма также публично заявил, что после его преждевременной публикации некоторые стали думать, что американские демократы не хотят поддерживать Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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