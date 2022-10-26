В МИД РФ прокомментировали отзыв письма конгрессменов США о переговорах с Россией
2022-10-26 10:26
Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов США с просьбой о начале переговоров с Россией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов США президенту Джо Байдену с просьбой о начале переговоров с Россией.
"Виражи американской демократии", - охарактеризовала ситуацию Захарова.
Ранее сообщалось, что инициировавшая письмо конгрессвумен Прамила Джайпал заявила, что письмо с призывам начать мирные переговоры с Россией по Украине отзывается.
Опубликовано: Максим Алексеев
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