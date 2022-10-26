В МИД РФ прокомментировали отзыв письма конгрессменов США о переговорах с Россией

Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов США с просьбой о начале переговоров с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отзыв письма конгрессменов США президенту Джо Байдену с просьбой о начале переговоров с Россией.

"Виражи американской демократии", - охарактеризовала ситуацию Захарова.

Ранее сообщалось, что инициировавшая письмо конгрессвумен Прамила Джайпал заявила, что письмо с призывам начать мирные переговоры с Россией по Украине отзывается.