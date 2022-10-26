В Мюнхене решили, что Путин нацелил ядерное оружие на Германию
По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, президент России Владимир Путин в первую очередь хочет оказать влияние на Германию своими ядерными угрозами в войне на Украине.
«При угрозе применения ядерного оружия он в первую очередь нацелен на Германию», — заявил Хойсген газетам медиагруппы «Бавария». Этой угрозой Путин пытается разжечь страхи и ослабить поддержку Украины.
«Мы вернулись к логике холодной войны», - считает политик.
По словам Хойсгена, американцы дали понять Москве, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России.
«Я не могу себе представить, чтобы были российские генералы-самоубийцы, которые бы выполняли такой приказ. Даже Китай не может допустить применения ядерного оружия», - отмечает он.
На вопрос о возможном членстве Украины в НАТО Хойсген сказал, что бывший канцлер Ангела Меркель наложила вето на такую возможность на саммите 2008 года. «Ситуация изменилась в результате нарушения Путиным международного права», считает Хойсген, который много лет был советником Меркель по внешней политике.
«Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине. Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО», — отметил Хойсген.
Отметим, что Запад начал информационную кампанию после заявления России о подготовке провокации с «грязной бомбой». С подачи Зеленского западные сети дезинформации обвинили теперь уже Россию в подготовке применения такого оружия. Во вторник центральные европейские СМИ заявили со ссылкой на анонимного сотрудника Запорожской АЭС, что российские военные в выходные закрыли доступ к хранилищам отработанного ядерного топлива.
Опубликовано: Тарас Медведев
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