В ФРГ увеличилось количество заявлений об отказе от военной службы по убеждениям

Количество заявлений об отказе от военной службы в Германии по соображениям совести увеличилось после начала войны на Украине.

Комитет обороны ФРГ отмечает рост обращений с отказом от военной службы по религиозным и иным убеждениям, который отмечается с начала года.

С началом войны на Украине количество таких отказов начало расти и за восемь месяцев составило 136 заявлений.

Отмечается, что за весь 2021 год было подано 176 заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.