В ФРГ увеличилось количество заявлений об отказе от военной службы по убеждениям
2022-10-26 10:33
Количество заявлений об отказе от военной службы в Германии по соображениям совести увеличилось после начала войны на Украине.
Комитет обороны ФРГ отмечает рост обращений с отказом от военной службы по религиозным и иным убеждениям, который отмечается с начала года.
С началом войны на Украине количество таких отказов начало расти и за восемь месяцев составило 136 заявлений.
Отмечается, что за весь 2021 год было подано 176 заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В ФРГ увеличилось количество заявлений об отказе от военной службы по убеждениям
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