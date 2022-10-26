Не приехал на похороны: Александр Малинин затаил обиду на отца на всю жизнь
Родитель заставил будущую звезду поступить учиться на машиниста, однако потом все равно решил идти к своей мечте.
Александр Малинин разорвал отношения со своим отцом еще в молодости. Тот считал увлечения сына музыкой баловством, сообщает Рic-words.com.
По мнению родителя, из Александра получился бы отличный машинист. Малинин не сопротивлялся желаниям отца и поступил туда, куда велели. Но через несколько месяцев бросил учебу, и поступил в Свердловскую филармонию на отделение эстрадного искусства.
В то время отношения между Александром и его отцом испортились.Они особо не ссорились, но и не общались. Перед смертью отец звезды хотел помириться с Малининым. "Мне от него денег никаких не надо. Мне хочется общения с сыном, нужно с ним проститься," - говорил после инсульта Николай Степанович
Но мечта старика не осуществилась. Во время болезни ему помог Макс Фадеев, который, узнав о состоянии Николая Степановича, выслал ему сто тысяч рублей. У родителя даже не было телефона сына.
Александр Малинин не приехал и на похороны отца - по словам певца, на тот момент он находился за границей. Примечательно, что и сам исполнитель сейчас практически не общается со своими старшими взрослыми детьми.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Не приехал на похороны: Александр Малинин затаил обиду на отца на всю жизнь
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