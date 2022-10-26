Носильщик, виски, официант: что входит в заграничный райдер Галкина

В перечень требований включены личный официант, усиленная охрана и 18-летний виски. Заказчик также обязан предоставить о себе и семье полные данные.

Максим Галкин, признанный в России иноагентом, с первых дней СВО осудил действия РФ и переехал с семьей в Израиль. Артист выступает за границей и анонсирует свои выступления в соцсети. Есть у него и определенные требования к организаторам концертов, сообщает Вумен.ру.

Издание уточняет, что гонорары артиста упали в цене на €20 тысяч. Комика на свой праздник можно заказать за €100 тысяч. Что входит в райдер шоумена?

Главное требование - личный официант, усиленная охрана и 18-летний виски. Кроме того, заказчик обязан предоставить о себе и своей семье полные данные.

Не все просто и с предоплатой: Галкин берет перед выступлением 100 процентов от стоимости. Кроме этого, ему и его команде требуется трансфер. В частности, в аэропорту должен быть личный носильщик.

В пункте проживания значится самая лучшая в городе 5-звездочная гостиница. Питание 3-разовое, и только в лучших ресторанах. Коллективу Галкина полагаются суточные $500.

Гримерки должно быть две: отдельная для артиста, вторая - для коллектива. На время работы на площадке у артиста должен быть личный официант. В райдере отдельным пунктом прописаны также алкоголь и прочие продукты.

Продюсер Павел Рудченко уверен, что грандиозные планы по развитию карьеры за границей Галкин не реализует.

«Просто артисты упор делают на эмигрантов. Но те, сходив раз на выступление, захотят через год посмотреть на новую программу. Поставить это на поток и работать лишь на эмиграцию - утопия», — высказал свое мнение продюсер в интервью МК.